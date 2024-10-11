Вибух чули поблизу Черкас: триває загроза БпЛА

Поблизу Черкас чули звук вибуху вночі 11 жовтня. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА на місто.

Про це пише Суспільне. Офіційної інформації наразі немає.

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Вибух у Черкасах 11 жовтня:що відомо

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили о 02:08 ночі 11 жовтня. О 02:44 Повітряні сили повідомили у соціальних мережах про рух безпілотників російської армії на місто Черкаси.

А о 03:31 ЗМІ написали про те, що поблизу Черкас було чутно звук вибуху. Станом на 4 ранку коментарів щодо ситуації від місцевої влади не було.

Перед цим про роботу сил Протиповітряної оборони повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації. На Київщині фіксують кілька ударних дронів ворога.