У Дніпрі чули звуки вибуху

Росія продовжує атакувати Україну. Зокрема, 13 липня, у Дніпрі пролунав вибух.

У Повітряних силах попереджали про можливу роботу ППО. У небі над містом фіксували ворожий об'єкт.

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У Дніпрі зафіксували ворожий БпЛа

У Дніпропетровській області оголосили тривогу о 12:00. Згодом у місті пролунав вибух – сталося це о 12:25.

Повітряні сили повідомляли, що зафіксували у межах Дніпра розвідувальний російський безпілотник.

Відбій по Дніпропетровській області дали о 12:32.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтверидив роботу ППО.

Мінус розвідувальний безпілотник! Наші сили ППО відпрацювали по ворожій бляшанці,

– написав він.

А у Повітряному командуванні "Схід" додали, що це був саме розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

При повторному оголошенні тривоги закликаємо перебувати у безпечних місцях.