Знищення "Калібрів" у Джанкої: показуємо залізничний вузол на карті

Пізно ввечері до Джанкоя підвезли свіжу "бавовну". Згодом стало відомо про влучання по залізничному вузлу. Показуємо його на карті та пояснюємо, чому це важлива ціль.

Про "бавовну" у Джанкої місцеві розповіли близько 20:50. Згодом стало відомо про те, що там пролунало понад 10 вибухів. Причому сталися вони на залізниці, а мішенями стали крилаті ракети "Калібр", передає 24 Канал.

Читайте також Вибухи у Джанкої та знищення "Калібрів": все, що відомо про свіжу "бавовну" у Криму

У Джанкої – важливий залізничний вузол

Для наших військових надзвичайно важливо знекровлювати ворога. Тож удари по залізничних вузлах – те, що треба. Особливо, коли мовиться про півострів Крим.

Отже, Джанкой – місце сходження усіх залізничних гілок, розташованих у Криму. Тож, якщо вивести з ладу саме цей залізничний вузол, можна неабияк паралізувати постачання ворога. Причому у дві сторони: як з півострова Крим, так і до нього.

Якщо знищити залізничний вузол у Джанкої, то можна ускладнити рух як пасажирських потягів, так і ешелонів з технікою. Першими везуть на фронт бійців. Що стосується других, то, думаємо, пояснювати вам не потрібно.

Як пролягає півостровом Крим залізниця: дивіться на карті



Залізничний вузол у Джанкої – на півночі півострова / Скриншот

"Бавовну" підвезли до залізниці

На цьому наголосили у Головному управлінні розвідки при Міноборони. У відомстві зазначили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК". Їх саме транспортували залізницею.

Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації,

– підкреслюють у ГУР.

Що відомо про вибухи у Джанкої