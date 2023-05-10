В Узбекистані прогримів потужний вибух на газопостачальній станції: жахливі кадри

В одному з міст Узбекистана місцеві почули гучний вибух з боку станції зрідженого газу. Згодом спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з великої відстані.

У середу, 10 травня, на станції зрідженого газу в місті Самарканді, що в Узбекистані, стався сильний вибух. Про це інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.

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Що відомо

Як пишуть інформаційні ресурси, внаслідок цього вибуху одна людина постраждала, а також згоріли три автомобілі.

За попередньою інформацією, причиною інциденту є порушення правил безпеки.

Будьте обачні

Часто вибухи газу трапляються не тільки на великих підприємствах, а й – у житлових будинках. Аби запобігати їм, експерти радять вживати відповідних заходів. Зокрема, проводити регулярне технічне обслуговування газових ліній, належним чином встановлювати газові прилади та оперативно повідомляти про будь-які витоки у служби.

Водночас важливо інформувати знайомих та близьких про небезпеку газу у разі необережного поводження з ним, а також забезпечувати ресурси для безпечного використання газу.

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Вибухи у Росії та на окупованих теренах

У неділю, 7 травня, потужний вибух прогримів на території Ростовської області Росії. Згодом телеграм-канали повідомили, що в небі над регіоном поблизу військового шпиталю нібито збили повітряні цілі, однак пропагандисти почали це заперечувати.

Також днями у Краснодарському краї ворожої держави громадяни скаржилися на падіння "дивного предмета" поблизу села Глазовка Ленінського району.

Неспокійно було й в тимчасово окупованому Криму, де начебто було збито "невідомий" безпілотник.

Разом з тим згадаємо, що у Кремлі надзвичайно переймались щодо можливої атаки безпілотників, яка могла трапитися просто-таки посеред параду до так званого "Дня Побєди" 9 травня на Красній площі. Через це Путін навіть запросив у Москву іноземних лідерів "дружніх" азійських держав, аби створити для себе фактично живий щит.