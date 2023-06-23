Можливий приліт по росгвардії: до окупованого Генічеська і Скадовська завітало "бавовнятко"

У тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині, сталася "бавовна". Ймовірно, прилетіло по російських загарбниках.

Попередньо, внаслідок вибуху є поранені та загиблі окупанти. Відповідні кадри з місця прильоту публікують місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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"Бавовнятко" в окупованому Генічеську

Так, 23 червня пропагандистські ЗМІ публікують відео з тимчасово окупованого Генічеська. Зазначається, що приліт був по росгвардійцям. Є загиблі та поранені загарбники, а на місце події виїхали швидкі.

За попередніми даними, прилетіло на територію колишнього винзаводу, де було розташування росгвардії. Там було близько 50 – 60 терористів.



Дим після вибуху у Генічеську / фото із соцмереж

До речі, також місцеві телеграм-канали повідомляють, що в місті частково зникло світло.

Зауважимо, що після деокупації Херсона російська армія обрала для осідку своєї окупаційної "адміністрації" в Херсонській області саме Генічеськ.

Окрім цього, слідом за Генічеськом гаряче окупантам було і у Скадовську. Терористи заявили про серію вибухів.

"Бавовна" у Скадовську: дивіться відео

Тим часом гауляйтер Сальдо вже прокоментував та побідкався на вибухи у Генічеську. Також він заявив про "бавовну" у Скадовську. За його даними, ЗСУ нібито "завдали удару" по житлових кварталах міст 4 ракетами Storm Shadow.

Наслідки вибуху у Генічеську: дивіться відео

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