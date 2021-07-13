На російському курорті Геленджик стався потужний вибух в готелі: є загиблі – відео

13 липня 2021 , 11:01
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Джерело:

ТАСС

У Геленджику, що на березі Чорного моря, стався вибух побутового газу в одному з готелів. У результаті надзвичайної ситуації 5 людей постраждали, і один чоловік загинув.

Втім, дані щодо загиблих відрізняються: у МНС Росії говорять про одну жертву, а джерела ЗМІ в оперативних службах Геленджику говорять про двох загиблих.

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Вибух в готелі у Геленджику

Надзвичайна подія сталася в 4-поверховому готелі на вулиці Радянській. Місце вибуху уже з'ясували – це магазин на першому поверсі готелю. Потужною хвилею зруйнувало скляні вітрини і  внутрішні конструкції готелю. 

З будівлі евакуювали 50 осіб, одну жінку рятувальники діставали з-під завалів. Загалом у вибуху постраждали 5 осіб, серед яких дитина.

На відео, які публікують очевидці, помітно, що довкола готелю палає вогонь. Ударною хвилею також пошкодило авто.

Попередня причина надзвичайної ситуації – вибух побутового газу. Влада міста займається розселенням постояльців готелю.

Вибух газу у готелі в Геленджику / Фото з РИА, ТАСС

 

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Автор: Вероніка Климська