Чоловіку, який у Луцьку 7 липня кинув гранату у людей, суд обрав запобіжний захід
Джерело:Суспільне Луцьк
Луцький міськрайонний суд у вівторок, 9 липня, обрав запобіжний захід військовослужбовцю, який підірвав гранату у Луцьку. Найближчі 60 днів він перебуватиме під арештом без права внесення застави.
Чоловік кинув у людей гранату по вулиці Ковельській. Сталося це у неділю, 7 липня, приблизно о 20:50.
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Чоловіку загрожує довічне ув'язнення
Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що 35-річний затриманий є військовослужбовцем однієї з військових частин Волинської області.
Йому інкримінують статті про закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Якщо у суді доведуть його вину, то йому загрожує довічне позбавлення волі.
Унаслідок вибуху травмувалися 5 осіб, двоє з яких перебувають в реанімації у важкому стані.
Серед травмованих була лучанка Наталія та її 28-річний онук. Вона розповіла, що вони йшли разом по Ковельській, як раптом на дорозі почалася бійка.
Ми йшли з двору, а тут на дорозі якась бійка почалася, не зрозуміло, що сталося. Онук мене смикнув за руку, як машина їхала, він мене спас просто. Зараз погано почуваюся, уламок у нозі, ледве ходжу, онук в лікарні ще. У нього теж уламки та подряпини,
– розповіла Наталія.