Вибух на Замарстинівській у Львові: поліція заявила про жертву та постраждалого

Напередодні пізно ввечері стало відомо, що у Львові у житловому будинку пролунав потужний вибух. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Поліція підтвердила дані про жертву.

Правоохоронці також зазначили, що причиною вибуху у помешканні стала граната. Принаймні такою є попередня версія.

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Гість помер на місці

За даними поліцейських, вибухнути могла граната РГН. Вибух травмував гостя, 44-річного мешканця Чернігова. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці. Господар оселі, 52-річний львів'янин, зазнав важких травм. Його госпіталізували та за його життя борються медики.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху у помешканні. Саме ж повідомлення про інцидент надійшло на оперативну лінію 102 ввечері 31 березня близько 22:30. На місце події тоді ж вирушили вибухотехніки, а також співробітники інших служб поліції Львівської області.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Ще одне пов'язане з умисним убивством. Правоохоронці зазначають, що максимальне покарання, яке може очікувати за цими статтями, – 15 років за ґратами.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу,

– зазначають у поліції.

Подібні випадки вже ставалися