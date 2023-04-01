Вибух на Замарстинівській у Львові: поліція заявила про жертву та постраждалого
Джерело:Поліція у Львівській області
Напередодні пізно ввечері стало відомо, що у Львові у житловому будинку пролунав потужний вибух. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Поліція підтвердила дані про жертву.
Правоохоронці також зазначили, що причиною вибуху у помешканні стала граната. Принаймні такою є попередня версія.
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Гість помер на місці
За даними поліцейських, вибухнути могла граната РГН. Вибух травмував гостя, 44-річного мешканця Чернігова. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці. Господар оселі, 52-річний львів'янин, зазнав важких травм. Його госпіталізували та за його життя борються медики.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху у помешканні. Саме ж повідомлення про інцидент надійшло на оперативну лінію 102 ввечері 31 березня близько 22:30. На місце події тоді ж вирушили вибухотехніки, а також співробітники інших служб поліції Львівської області.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Ще одне пов'язане з умисним убивством. Правоохоронці зазначають, що максимальне покарання, яке може очікувати за цими статтями, – 15 років за ґратами.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу,
– зазначають у поліції.
Подібні випадки вже ставалися
- На жаль, це не поодинокі випадки вибухів гранат. Так, 23 січня 2023 року пролунав вибух у багатоповерхівці на Львівському шосе у Хмельницькому. Сталося це близько 11:00. Тоді повідомили, що могла вибухнути граната. Внаслідок цього загинув чоловік. Жінку не вдалося врятувати медикам, поки вони везли її до лікарні.
- А от 2 грудня силовики на Одещині намагалися затримати чоловіка, котрий скоїв злочин. Під час свого арешту він підірвав гранату. Через це постраждали люди.
- Потужний вибух стався у Броварах 8 серпня. Тоді 57-річний чоловік намагався розібрати гранату. В якийсь з моментів чоловік смикнув за запобіжне кільце, що і стало причиною детонації. Дивом йому вдалося не постраждати внаслідок цього.