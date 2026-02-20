Кинув гранату у поліцейських: на Буковині поліція затримала колишнього військового

19 лютого Буковині невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції та втік з місця події. На території області ввели спеціальну поліцейську операцію, і нападника скоро було затримано.

Ним виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. Про це повідомляє Нацполіція України.

Дивіться також У Києві батько викрав доньку з дитячого майданчика та вивіз до Молдови

Що відомо про напад на поліцейських у Сторожинці?

За місцем проживання нападника проведено невідкладний обшук. Поліцейські вилучили ще зброю та боєприпаси. Усі речові докази направлено на експертні дослідження.

Досудове розслідування здійснюється за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані – за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

До розшуку та затримання зловмисника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.

На Буковині колишній військовослужбовець напав на поліцейських / Фото поліція

Інші інциденти, пов'язані із сутичками з поліцією