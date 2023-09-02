"Немов кулеметні черги": жителі елітного району Москви до смерті налякалися салюту

"Бавовна" у Росії вже дає свої плоди. Жителі країни-терористки почали боятися голосних звуків, зокрема салютів.

Про один з таких випадків 2 вересня повідомили у низці російських телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Схоже, Кремлю варто задуматися про заборону феєрверків, як це раніше зробили в Україні через повномасштабне вторгнення та постійні ворожі обстріли.

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У центрі Москви люди налякалися салюту

У Хамовниках, елітному районі Москви, жителі почули звуки, схожі на удари та вибухи, в районі Фрунзенської набережної. Після цього у повітря піднялася хмара диму.

У Москві пролунали "вибухи": відео

Росіяни почали бідкатися на чергову "бавовну". Однак згодом виявилося, що причиною звуків був фестиваль, який проводили у центрі столиці країни-агресорки.

Салют налякав росіян / Фото з соцмереж

Під час заходу запустили феєрверк. Саме він ледь не до смерті налякав росіян.

Під час фестивалю запустили салют: відео

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Війна має бути на території Росії

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна має перенестися туди, звідки прийшла.

Чудова ідея, як на мене. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є РФ,

– заявив голова ГУР МО.

За його словами, чим ширшими будуть операції, тим краще. Буданов додав, що Росія вже давно пішла шляхом стратегічного програшу.

"Тепер це вже як у шахах – цугцванг: що б вони не зробили, все одно буде стратегічний програш. І навпаки, розуміючи це, вже неможливий стратегічний програш України. Це нереально", – вважає голова ГУР.

Він підсумував, що Росія вже перетворилася на дипломатичного вигнанця. Її економіка перебуває в не дуже гарному стані, а військова машина виявилася мильною бульбашкою. Кремль у світі вже ніхто не боїться.