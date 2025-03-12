Вибух у Харкові: влада пише про удар "Шахедом"

Харків опинився під атакою ударних дронів ворога вночі 12 березня. Близько 1 години було чутно вибухи.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про, попередньо, удар "Шахедом". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 12 березня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 18:33 попередньої доби 11 березня. Уночі 12 числа Повітряні сили попередили про небезпеку для Харкова від ударних дронів ворога.

БпЛА-камікадзе атакували місто, і близько 1 ночі там почули вибухи. Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію:

Маємо попередню інформацію про удар "Шахедом" по Шевченківському району міста.

Станом на момент публікації докладної інформації про подію не було. Влада пообіцяла подробиці згодом.

Оновлення 01:20. "Шахед" влучив поміж приватними будинками у Харкові, є пошкодження, але без пожежі та, на щастя, без жертв і постраждалих, пише міський голова.

Кілька днів тому, 8 березня, окупанти завдали значної шкоди Харківщині, атакувавши цивільне підприємство у Богодухові.