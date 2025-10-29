Місто вже запропонувало постраждалим тимчасове житло, однак поки що жодна родина не подала заяву на переселення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: є жертви та постраждалі

Куди переїжджають мешканці, чиї квартири постраждали?

Мешканка зруйнованого будинку Ірина Шуя розповіла, що вибух знищив її квартиру повністю. Зараз вона думає, де буде жити із двома дітьми. За її словами, із дітьми все добре, однак спати вночі не може – боїться, переживає. Ірині дозволили забрати з квартири лише найнеобхідніші речі – теплі куртки, документи та ліки.

Мешканка розповідає про зруйновану квартиру: дивіться відео

Ще одна мешканка будинку, який вибухнув 28 жовтня розповідає, що в момент вибуху як раз зачиняла двері. За її словами ззовні квартира нібито ціла, однак навіть не може уявити що відбувається всередині.

Я бачу там рами валяються, скло, а що там відбувається.. я не була там. Поки не допускають,

– каже Галина.

На момент вибуху жінка саме виходила з квартири в коридор – щойно повернула ручку дверей, як стався потужний вибух. Ударною хвилею двері вирвало з петель і вони впали на неї. Жінка впала на підлогу й не одразу зрозуміла, що сталося. Наразі вона проживає сама і поки що не зверталася по допомогу до міської влади. Ніч після вибуху провела в подруги.

Пані Галина розповідає де її застав вибух: дивіться відео

Що відомо про вибух у Хмельницькому 28 жовтня?