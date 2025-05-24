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24 Канал Новини України Росія вдарила балістикою по Ізюму: в місті вибух
24 травня, 05:01
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Росія вдарила балістикою по Ізюму: в місті вибух

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • В Ізюмі на Харківщині 24 травня пролунав вибух. Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" з Воронезької області.
  • Загроза для міста та Харківської області триває, офіційної інформації про вибухи поки немає.
  • Окрім Ізюма, Росія цієї ночі також била балістикою по Києву. 

В Ізюмі на Харківщині під ранок 24 травня пролунав вибух. У цей час була загроза балістики.

Попередньо, ворог ударив балістичною ракетою "Іскандер". Зокрема, така летіла у напрямку міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси. 

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Приблизно о 4:30 у низці областей оголосили повітряну тривогу. Водночас моніторингові ресурси повідомили про загрозу балістики з Воронезької області.

Згодом з’явилася інформація про рух ракети у бік Ізюма та про вибух у місті. 

Крім того, повідомляють на місто летить група "Шахедів". 

Наразі офіційної інформації про вибухи в Ізюмі немає. О 5:09 на Харківщині оголосили відбій. 

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Додамо, що цієї ночі Росія вдарила також балістикою по Києву. Крім того, ворог бив по столиці "Шахедами". Внаслідок комбінованої атаки уламки впали на житлові будинки, у багатьох районах виникли пожежі. 