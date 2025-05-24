Росія вдарила балістикою по Ізюму: в місті вибух

В Ізюмі на Харківщині під ранок 24 травня пролунав вибух. У цей час була загроза балістики.

Попередньо, ворог ударив балістичною ракетою "Іскандер". Зокрема, така летіла у напрямку міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси.

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Удар по Ізюму: що відомо

Приблизно о 4:30 у низці областей оголосили повітряну тривогу. Водночас моніторингові ресурси повідомили про загрозу балістики з Воронезької області.

Згодом з’явилася інформація про рух ракети у бік Ізюма та про вибух у місті.

Крім того, повідомляють на місто летить група "Шахедів".

Наразі офіційної інформації про вибухи в Ізюмі немає. О 5:09 на Харківщині оголосили відбій.

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Додамо, що цієї ночі Росія вдарила також балістикою по Києву. Крім того, ворог бив по столиці "Шахедами". Внаслідок комбінованої атаки уламки впали на житлові будинки, у багатьох районах виникли пожежі.