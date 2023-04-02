Підрив пропагандиста Татарського: окупанти заявляють, що на зустріч мав приїхати Пригожин

Російський політолог заявив, що у кафе, де прогримів вибух і загинув Владлен Татарський, міг заїхати Євген Пригожин. Кафе належить його компанії.

Прокремлівський політолог Костянтин Долгов заявив, що, за наявною у нього інформацією, на зустріч клубу "Кібер Z фронт" міг заїхати Пригожин. Про це пишуть російські ЗМІ.

Дивіться також Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста

У мережі з'явилась версія, що вибух пов'язаний з Пригожиним

У мережі вже поширюють теорію про те, що підрив Татарського, як і смерть Дугіної, мають прямий зв'язок із Пригожиним. Мовляв, це завдасть удару по його давньому опоненту – першому заступнику адміністрації Путіна Сергію Кирієнку, який є головним супротивником політичної кар'єри Пригожина. І що після вбивства Дугіної позиції Кирієнка у політиці ослабли, а тепер буцімто його взагалі можуть зняти з посади.

Крім цього, росіяни вже знайшли "пасхалку" у вибуховій статуетці – мовляв, Кирієнко став першим вручати статуетки російським "військкорам".

При цьому у поліції вже розглядають версію, що дівчину, яка принесла статуетку на пропагандистське дійство, "могли використати" й вона могла не знати про те, що принесла вибухівку. А вибуховий пристрій активували за допомогою радіосигналу, і для цього необов'язково перебувати в приміщенні. Очевидець події розповідає, що між Татарським та дівчиною, яка могла принести вибухівку, вочевидь, був зв'язок. Спершу її зі статуеткою не пропустили, тому що "там може бути вибухівка". Проте потім сам Татарський попросив її принести.

Втім, це лише одна із теорій. Наразі є низка версій того, що трапилось. Проте найголовніша зачіпка російських правоохоронців все ж статуетка з вибуховим пристроєм, адже вибух трапився незадовго після того, як йому її вручили.

Кім натякнув, що це справа рук спецслужб Росії

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що зазвичай, коли відбувається теракт у Росії, то це справа рук спецслужб Росії.

Зауважимо, що кафе, у якому трапився вибух, раніше напряму належало Пригожину. А зараз воно записане на його компанію "Конкорд". Пригожин поки що не виходив на зв'язок та ніяк не коментував смерть Владлена Татарського.