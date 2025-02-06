Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: в якому стані перебувають постраждалі

Стан трьох осіб, які в середу, 5 лютого, дістали поранення внаслідок вибуху біля Кам'янець-Подільського ТЦК і СП, вдалося стабілізувати. Постраждалі прооперовані та перебувають в лікарні.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міського голову Михайла Посітка. Учора вдень в Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК спрацювала вибухівка. На місці працювали всі екстрені служби. Відомо, що загинула одна людина – це міг бути сам підривник.

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Що відомо про стан потерпілих внаслідок теракту біля ТЦК

За інформацією міського голови, лікарі надали допомогу трьом людям, які мали тяжкі поранення.



Один з постраждалих – лікар. Наразі він у стані середньої тяжкості перебуває в реанімації під наглядом медиків. Йому провели операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа.



Жінка, яка дістала поранення, також знаходиться в реанімації. Її стан стабільно важкий.



Також в лікарні, у відділенні травматології, перебуває поранених військовий. Медики прооперували його та видалили уламки. Стан чоловіка оцінюється як середньо тяжкий.

Лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих. Громадо, закликаю утримуватися від негативних коментарів, що сіють розбрат у суспільстві. Пам'ятаймо, хто наш спільний ворог,

– написав очільник Кам'янця-Подільського.

До слова, виконавці терактів у Кам'янці-Подільському та в Рівному, ймовірно, були завербовані Росією. В обох випадках вони загинули, підірвавши вибухівку. Це вказує на те, що росіяни скоюють воєнний злочин і одразу знищують своїх колаборантів.