Вибух у Каспійському морі: в Азербайджані стверджують, що це виверження вулкана

Влада Азербайджану стверджує, що стовп полум'я у Каспійському морі викликаний не вибухом на нафтовій платформі. У міністерстві екології країни називають причиною виверження вулкана.

Інформацію про те, що на газовому родовищі "Умід" немає жодних несправностей підтверджують і в компанії SOCAR.

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Голова департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії Ібрагім Ахмедов заявив, що робота продовжується у штатному режимі.

Не було аварій на морських платформах та промислових об'єктах, що перебувають під безпосереднім контролем SOCAR, і робота продовжується у звичайному режимі,

– написав він у твітері.

Ібрагім Ахмедов додав, якщо з'явиться додаткова інформація про вибух у Каспійському морі, то компанія повідомить громадськість.

Виверження вулкана

У міністерстві екології і природніх ресурсів Азербайджану вважають, що потужне полум'я у Каспійському морі могло викликати виверження вулкана.

Там також зазначили, що разом з сейсмологічним центром наразі проводять перевірку події.

Своєю чергою державна морська адміністрація рекомендувала суднам триматися подалі від пожежі.

У міністерстві з надзвичайних ситуацій також наголосили, що не отримували жодних повідомлень про надзвичайні ситуації на морській нафтовій інфраструктурі чи промислових об'єктах країни.

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