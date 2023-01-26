Вибух у Києві прогримів під час прямого ефіру британського Sky News: відео моменту
Джерело:Sky News
Російські окупанти 26 січня завдали цинічного удару по Україні. Ворог випустив 55 ракет по різних куточках нашої країни.
Момент вибуху у Києві потрапив в ефір британського Sky News. Це неабияк налякало журналістів.
Важливо Росія випустила по Україні 55 ракет, більшість збили сили ППО, – Залужний
Через вибух журналістки Sky News аж здригнулися. Вони сказали, що почули вибух неподалік від себе.
Вибух у Києві потрапив в ефір Sky News: дивіться відео
Додамо, що протягом ранку ворог випустив по столиці понад 15 ракет. У КМДА спершу заявили, що їх усіх вдалося збити. Однак згодом у Києві пролунав потужний вибух. У КМДА повідомили, що в Києві частина ракети впала в Голосіївському районі міста, є постраждалі.
Загалом російські військові із самого ранку 26 січня здійснили масований ракетний удар по Україні. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, що ворог може випустити понад 30 ракет.
Ракетна атака 26 січня: головне
- 26 січня загарбники завдали масованого удару по Україні. Однак наші сили ППО збили більшість ворожих ракет. Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 – з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
- Однак, на жаль, були й прильоти. Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру Одещини. Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Наразі запроваджено аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація – у Київській, Одеській та Вінницькій областях.