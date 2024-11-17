У Києві знову пролунали вибухи: там працює ППО

Росія атакувала Київ ракетами. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на столицю летить крилата ракета.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 05:38, на Київщині – о 2:15 17 листопада. 24 Канал пише, що окупанти вночі атакували дронами-камікадзе, також підняли у небо щонайменше 7 бортів Ту-95МС.

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Що відомо про вибухи у Києві

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 6:25 попередили про крилату ракету, яка летить на Київ.

Суспільне повідомило про вибух орієнтовно о 6:27 17 листопада.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

Монітори попередили про повторний пуск "Циркону".

Орієнтовно о 7:15 у Києві знову пролунали вибухи. У КМВА знову повідомили, що в Києві працює ППО, варто бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До речі, людей попередили, що ворог запустив по Україні "Калібри", "Онікси", балістичні цілі та "Шахеди".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ракет багато. Він закликав людей бути в безпечних місцях. Зокрема, врятувати може правило двох стін або укриття.