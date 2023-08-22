Об'єкт здетонував: ДБР розслідує вибух, який забрав життя 4 працівників МВС

У суботу, 19 серпня, у Києві пролунав вибух. Стало відомо, що здетонувало на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України.

Пожежа спалахнула у складському приміщенні. Внаслідок вибуху загинуло 4 працівники експертної установи.

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Вибух на території криміналістичного центру

Наразі відомо, що трагедія сталася під час дослідження експертами криміналістичного центру вибухонебезпечного предмета. В ході роботи обʼєкт дослідження здетонував. Внаслідок потужного вибуху загинуло четверо співробітників. Головна будівля, транспортні засоби та сусідні будинки зазнали значних пошкоджень.

На місце трагедії одразу прибули працівники ДБР. Вони провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.

Вибух пошкодив будівлі та транспортні засоби / ДБР

ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

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Викриття ДБР неправомірної вигоди