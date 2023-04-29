Ждьот Севастополь, ждьот Камчатка: як українці реагують на "бавовну" в Козачій бухті

Зранку 29 квітня у Козачій бухті, що в окупованому Севастополі, пролунав потужний вибух. Українці вже жартують про сезон цвітіння "бавовни" та діряву російську ППО.

Про те, як на вибух на нафтобазі у Козачій бухті реагують українці – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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На таку радісну новину відреагував активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він написав: "Доброго ранку, тимчасово існуючі у Севастополі окупанти. У вас пропущений". Також він опублікував відео та фото палаючої нафтобази. Виглядає це, м'яко кажучи, приголомшливо та апокаліптично.



Пожежа на ворожій нафтобазі / Фото Сергія Стерненка

А приблизно так український безпілотник прилетів до нафтобази в Севастополі: дивіться відео

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також оприлюднив декілька світлин з окупованого Севастополя і зазначив, що підготовка до курортного сезону у Криму триває.

Підготовка до курортного сезону у Криму триває / Фото Михайла Федорова

А це російський пропагандист "Соловйов" узяв зброю і пообіцяв відповісти за Севастополь.



Пропагандист "Соловйов" узяв зброю / Фото MEOW

Один з користувачів твітера Станіслав Котляр написав, що ще дитиною відвідував Севастополь.

Гарне місто, ага. Там іще, Козача бухта, пам'ятаю, прикольна. Мої батьки там із друзями пили. Весело було. Прямо як сьогодні зранку,

– пожартував він.

Що кажуть у соцмережах про вибух у Криму / Фото з твітеру

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