Удар по Кримському мосту: як це вплинуло на логістику росіян

У ніч на 17 липня на Кримський міст прилетіла "бавовна". Ймовірно, це був удар морськими дронами, бо пошкоджена опора моста. Схоже, що великий катер-дрон доставив тонну або більше вибухівки.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, якби це був удар ракетами Storm Shadow, то у мості утворився б один великий отвір.

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"Це більше схоже на підрив великої кількості вибухівки. Мовиться про тонну або більше вибухівки, яку зміг доставити великий дрон формату великого катера. Нема нічого обгорілого збоку, навіть на сусідньому прильоті нема ніяких ознак удару. Схоже, що вибухнув дрон, проломив знизу проліт, який після цього удару впав вниз", – вважає він.

Військовий експерт припустив, що катер-дрон був не один. Їх могло бути десяток або кілька десятків.

Логістика росіян

Павло Нарожний зазначив, що зараз триває наступ ЗСУ на Південному напрямку. Логістика росіян на ці ділянки фронту ведеться з декількох напрямків. Основний – ділянка від Маріуполя і суходолом. Раніше у них працювала залізна дорога Маріуполь – Волноваха – Мелітополь, яка зараз, ймовірно, не працює.

"Ділянка залізної дороги йде через Волноваху. Волноваха – один із напрямків нашого наступу, який відбувається успішно. До Волновахи, не кажучи навіть про HIMARS, можна дістати навіть більш старими зразками артилерії", – пояснив військовий експерт.

Мелітополь – найважливіший ланцюжок для логістики ворога. З Берислава Херсонської області можна дістати до Мелітополя HIMARS. У селі під Генічеськом росіяни зробили склад боєприпасів, складали їх навколо залізної дороги. Вдарили ракети Storm Shadow, цей склад вибухнув і пошкодив приблизно 100 метрів залізної дороги.

Залізна дорога на суходолі, найімовірніше, не працює або працює дуже обмежено. Вся логістика ворога на цій ділянці зроблена вантажівками. Боєприпаси доїжджають до Маріуполя або Джанкоя, може, до Армянська і далі везуть вантажівками з Маріуполя або Армянська по всій ділянці фронту. Це довго, неефективно та повільно,

– розповів він.

Зараз ЗСУ завдають рекордних уражень як по артилерії ворога, так і по автомобілях та автоцистернах, руйнується логістика росіян. Військовий експерт підкреслив, що є три напрямки логістики росіян:

Через Крим; Через Маріуполь; Через порт у Бердянську, тобто морем.

"Автомобільна ділянка на Кримському мосту у дві сторони. В одну сторону вона порушена, в іншу – залишилась. Тобто її можуть відремонтувати та далі вантажити, щось возити", – додав Нарожний.

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