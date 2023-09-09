Масові пожежі та "бавовна" у Криму: окупанти фантазують про "збиття БпЛА"

На території тимчасово захопленого росіянами Криму знову було гучно. А ще там почалися пожежі. Тож так звана окупаційна "адміністрація" спробувала заспокоїти жителів півострова.

На території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Це сталося 9 вересня. Також у цю суботу на півострові зафіксовані масові пожежі.

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Що сказали окупанти

Гауляйтер Сергій Аксьонов відзвітував про буцімто успішне "збиття" БпЛА російською ППО. За його словами, це начебто сталося у північно-західному районі українського півострова. Так званий "голова" Криму закликав всіх не панікувати.

Пізніше Аксьонов заявив, що у Криму нібито "збили" ще два безпілотники. Колаборант сказав, що ППО цього разу працювала у західній частині півострова.

Російські окупанти та призначені ними на адміністративні посади колаборанти регулярно пояснюють "бавовну" нібито "роботою ППО" або "навчаннями".

Варто зауважити, що Аксьонов взагалі проігнорував інформацію про займання. А його "радник" Олег Крючков лише підтвердив факт пожежі біля одного населеного пункта, але не став пояснювати, що це горить та чому.

Що кажуть в соцмережах

Моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили про прильот у Криму. За словами очевидців, біля селища міського типу Новоозерне палає трава.

Наслідки "бавовни" на півострові / Фото "Крымский ветер"

Також пожежа сталася у Керчі біля залізниці на вулиці Станція Керч-2. Туди відправили співробітників МНС. Крім цього вогонь зафіксували біля Тепе-Оба. Причини займання встановлюються.

У Криму сталися пожежі / Фото з соцмереж

У Криму постійно щось вибухає