ЗСУ в Роботиному, візити Зеленського за кордон, вибух у Кривому Розі: хронологія 545 дня війни

Опір українського народу російській агресії триває, від повномасштабного вторгнення військ Росії минуло 545 днів. Сили оборони дають відсіч ворогу та ведуть наступ на двох напрямках фронту.

Про головні новини станом на 22 серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

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Представники МАГАТЕ заявили, що чули стрілянину та вибухи поблизу ЗАЕС.До Севастополя завітала "бавовна". На Кримському мосту працює ППО окупантів.Російські окупанти вдарили по смтЧкаловське Чугуївського району. На жаль, зафіксували 2 влучання у нежитлове приміщення.Чехія арештувала активи сім'ї Бориса Обносова – головного ракетобудівника Росії. Його статки оцінюють у понад 100 мільйонів крон (4,15 мільйона євро).США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Радник Байдена заявив, що держава звільняє території на "методичній, систематичній основі".В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій – зменшено кількість документів. Зараз потрібно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

20:21 У вечірньому зверненні Володимир Зеленський підбиив підсумок останніх зустрічей. Він заявив, що повертається додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. В Україні будуть літаки, а також додаткова бронетехніка. Окрім цього Греція взяла патронат над відновленням Одеси. Президент також відзначив Люксембург, який приєднався до декларації "Групи семи"

Окупанти затоплюють пароми, щоб захистити Кримський міст від нових атак. Вони планують затопити 6 паромів – це буде захисна смуга перед незаконною забудовою. Поміж ними розмістять бонові загородження

Україна ініціювала створення змішаних медкомісій. В Україні сподіваються, що вони допоможуть звільняти українських полонених, а Росії — повертати своїх. Комісія має оглядати військовополонених та пропонувати репатріації. Їх робота передбачається Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.Володимир Зеленський виступив на ветеранському форумі. Він наголосив на останніх досягненнях України, зокрема, постачання F-16. Зеленський сподівається, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатися до потреб і пропозицій ветеранської спільноти. Також президент вшанував хвилиною мовчання полеглих воїнів.Росіяни вкотре перекрили Кримський міст. Причини наразі невідомі.Генерала Сергія Суровікін знято з посади командувача повітряно-космічними силами Росії. Раніше ЗМІ повідомляли, що він арештований після заколоту Прігожина. З того часу він не з'являвся на публіці.

Перші українські пілоти розпочали навчання на F-16 у Данії. Вони прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі.По всій Україні проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК. Причиною стало викриття масштабних схем ухиляння від призову.

Олексій Резніков наголосив, що українці мають поважати ветеранів війни, адже на їх місці міг бути кожен. Міністр переконаний, що українцям важливо усвідомити, що пройшли ці люди та важливість їх дії. Він додав, що війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон.Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що на окупантів у Криму чекають неприємності. Питання півострова тільки набирає обертів. Найближчим часом українці побачать, як на території окупованого Криму знищують загарбників.Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Вони обговорили підтримку Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру. Також Зеленський подякував країні за підтримку, а також за приєднання до Декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ЗСУ неодмінно звільнять Крим. Він переконаний, що це єдиний можливий варіант. Звільнення Криму включає не лише повернення території, а й безпекові гарантії.Володимир Зеленський обговорив розвиток оборонної співпраці під час зустрічі з премʼєр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським. Зазначає, що домовилися координувати кроки на шляху до спільної мети – вступу в ЄС. Президент подякував цій країні за політичну та військову підтримку, а також підготовку нового оборонного пакету.Президент України провів переговори з президентом Молдови Маєю Санду. Обговорили взаємодію двох країн у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. За словами президента, темами зустрічі стали новий пакет оборонної підтримки, експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії, а також гуманітарне розмінування.Люксембург приєднався до декларації G7 щодо надання Україні безпекових гарантій.Україна отримала від Євросоюзу додаткові 1,5 мільярда євро фінансової підтримки. Про це поінформувала очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн після перемовин з президентом Зеленським.Нову коаліцію для України анонсували на "Форумі ветеранів". Заступник держсекретаря парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у справах оборони повідомив, що це коаліція експертів, які будуть допомагати Україні розвивати свої спроможності медичної реабілітації.Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує персоналізувати ВЛК. Це означає – покласти відповідальність за висновок військово-лікарської комісії щодо придатності військовослужбовця до військової служби на одну уповноважену людину. На його думку, коли є багато підписів, відповідальність розмивається.У Харківській ОВА заперечили окупацію Синьківки. Раніше російські пропагандисти й так звані "воєнкори" заявили про буцімто "захоплення" населеного пункту Синьківка, що поблизу Куп'янська. Речниця ОВА Олена Шаповал заявила, що населений пункт перебуває під контролем ЗСУ, всі органи місцевої влади залишаються на місцях й продовжують працювати.Резніков сказав, коли F-16 почнуть виконувати бойові завдання в Україні. Треба ще почекати від 6 до 7 місяців. Україна повинна підготувати інфраструктуру для обслуговування та базування F-16, а нашим льотчикам потрібен час на освоєння винищувачів. Також для літаків потрібні ракети.Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і висловив вдячність за її зусилля з нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Лідер держави наголосив: важливо повністю відновити експорт і транзит із 15 вересня.Росіяни вдарили по Комишанах на Херсонщині. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці: жінка загинула, чоловік у лікарні.Американські винищувачі F-16 можуть зіграти вирішальну роль у поверненні Криму. Але щоб використовувати F-16 на повну силу, Україні потрібні ракети JASSM, пише Forbes. Це дасть змогу завдавати ударів по російських позиціях у глибині окупованої території, не наражаючи наших пілотів на ППО ворога. Ракета, яка може принести найбільшу користь Україні – це Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile. Вона має дальність польоту близько 370 кілометрів і масу бойової частини близько 450 кілограмів.На Чернігівщині "Шахед" зруйнував будівлю міськради. Це сталося вночі у населеному пункті Семенівка прикордонної громади. БпЛА зруйнував адміністративну будівлю міської ради. У будинку культури, розташованому поруч, вилетіли вікна.У розвідці Британії проаналізували удар по аеродрому у Сольцях. Там вважають, що Росія все більше демонструє свою беззахисність перед атаками безпілотників у глибині країни.

Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет, а в Азовському морі – 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.В акваторії Чорного моря перебувають 3 ракетоносії. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що серед них фігурує й новий ракетний корабель "Циклон", який ще не пройшов випробовування.Окупанти вночі обстріляли одне з підприємств у Запоріжжі. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів, вогонь міг перекинутися далі.Зеленський зустрівся із президентом Сербії на полях саміту Україна – Балкани. Він висловив подяку Александру Вучичу за гуманітарну допомогу, яку надає Сербія, а також за підтримку українців, які знайшли в цій країні прихисток від війни, розв'язаної РФ. Президент України запропонував сербській стороні підтримати українську формулу миру та взяти участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини у Подільському. На Волноваському напрямку у Вугледарській громаді пошкоджено будинок і господарчі споруди у Новоукраїнці, також пошкоджено три будинки у Шахтарському, чотири будинки у Торецьку і лінії електропередач у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки і промислову будівлю. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено будинок і гімназію. На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано чотири будинки, пошкоджено будинок і школу. У Сіверську пошкоджено два будинки.У ГУР заявили, що оголошення відкритої мобілізації у Росії – можливе. Та наразі політичне керівництво Росії боїться ухвалювати таке рішення – є ризик викликати внутрішню дестабілізацію у країні-агресорці.

09:59 ЗСУ увійшли в Роботине, – Міноборони.

Росіяни продовжують обстріл села. Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине у Запорізькій області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі".

Контроль над селом Роботине Запорізької області важливий для українських військових, оскільки просування України в цьому районі дозволяє Силам оборони почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.

Роботине – перший опорний пункт перед звільненням Мелітополя. Деокупацію цього села називають одним із ключових завдань для української армії під час наступу на Півдні.

За 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Вже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ на відстані 70 кілометрів від Мелітополя.

США готові навчати українських пілотів на F-16 за однієї умови – якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни. "Ми відкриті для навчання пілотів, якщо тренувальні програми в Європі будуть заповнені. Така умова. Данія і Нідерланди очолюють підготовку. Якщо в них не буде можливості навчати стільки пілотів, скільки захоче відправити Україна, тоді ми допоможемо з тренуванням у США", – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.Володимир Зеленський повідомив про продуктивні переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим вчора в межах саміту Україна – Балкани, який триває в Афінах. За його словами, обговорили подальшу співпрацю, чорноморську безпеку, захист альтернативних зернових коридорів. Зеленський подякував Ніколаю Денкову за підтримку української формули миру й готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів. Глава держави також відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО.У Міноборони України заявляють, що на сьогодні наші військові збалансовані з російською артилерією. Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою завдяки тому, що Сили оборони України почали ширше застосовувати артилерію 155-го калібру.Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що прагне швидкого ухвалення рішення щодо передачі далекобійних ракет Taurus українській армії. За її словами, кожен день має вирішальне значення.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (41 вибух) із різних видів озброєння.У ГУР підтвердили, що їхні елітні спецпризначенці знищують російських офіцерів. Це, зокрема, бійці елітного батальйону "Шаман".У Луганській ОВА зазначили: маючи перевагу в небі, окупанти намагаються нею усіляко скористатися, завдаючи ударів по населених пунктах та позиціях наших військових. Учора постраждали Білогорівка та територія Серебрянського лісництва. Втім, ворожа піхота досягти бажаного на Луганщині не в змозі – українські захисники наносять їй значних втрат щодня. Артилерійський вогонь росіяни відкривали по районах поблизу Кармазинівки, Невського, Кремінної та Білогорівки. Також там повідомили, що. "Без грошей по декілька місяців, зокрема, комунальники Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного. А в Сєвєродонецьку ще й працівники об'єднання "Азот", – зазначили в ОВА.За минулу добу ворог наніс 96 ударів по 30 містах та селах Запорізької області. Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські окупанти мають низький моральний дух на фронті та, відповідно, воюють із командирами армії країни-агресорки. Росіянам бракує техніки, а зброя, яка надходить на передній край, є старою та неефективною. Водночас аналітики стверджують, що росіяни все ж вчаться на власних помилках, зокрема, вдосконалюють тактику артилерії.Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Жертв і руйнувань нема.ЗСУ мали успіх у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб. Згідно з повідомленням, наші воїни завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.На Харківщині росіяни обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.Голова Херсонської ОВА повідомив: за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію дачного кооперативу у Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.Стало відомо, що учора ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.Російські загарбники вночі 22 серпня знову атакували Запоріжжя. Для цього застосували 2 ракети й 3 дрони. У місті пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, інформація про постраждалих не надходила.Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим на півдні України. Він подякував уряду Болгарії за приєднання до декларації G7 про підтримку України та за продуктивну співпрацю у форматі Рамштайн. "Участь Болгарії в ініціативі ЄС щодо поставок 155-міліметрових боєприпасів і пряма безпекова допомога є вкрай важливими для України", – зазначив український міністр оборони. Сторони також обговорили потенційну двосторонню співпрацю на полі бою та в Азово-Чорноморському регіоні, посилення систем ППО, можливість навчання наших бійців у Болгарії і перспективи реабілітації наших поранених бійців у цій країні.У Московській області вночі 22 серпня знову лунали гучні вибухи. Окупанти бідкалися, що місто знову начебто "атакують безпілотники". Унаслідок атаки на російську столицю є також пошкодження в одному з багатоповерхових будинків. Головні московські аеропорти, зокрема "Внуково" і "Домодєдово", знову закрили через загрозу "невідомих літальних апаратів".

06:19 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього:

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Болгарія підтримує вступ України до НАТО за прискореною процедурою, — міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

Греція підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО. Також ця країна пропонує допомогу у відбудові Одеси.

У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух, зникли вода та світло, через відсутність напруги перестав працювати швидкісний трамвай. Працюють ремонтники, до міста потроху повертається електрика.Міжнародні новини за 21 серпня, які стали відомі:

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема буде готовою до зимового сезону 2023–2024 років. У випадку екстрених ситуацій буде оперативне реагування. Наразі все готово до нормального зимового сезону. Якщо будуть відключення світла, то вони стануть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер.У Повітряних силах повідомили, що не завдаватимуть ударів углиб Росії. "На кожну номенклатуру озброєння, яку ми отримуємо, ми беремо на себе зобов'язання, що не будемо бити по території Росії", – сказав Юрій Ігнат.Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі там 2 надводних та 1 підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20, а загальна кількість складу корабельного угрупування – 11 одиниць.