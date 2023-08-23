ЗСУ в Роботиному, візити Зеленського за кордон, вибух у Кривому Розі: хронологія 545 дня війни
Опір українського народу російській агресії триває, від повномасштабного вторгнення військ Росії минуло 545 днів. Сили оборони дають відсіч ворогу та ведуть наступ на двох напрямках фронту.
Про головні новини станом на 22 серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.
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09:59 ЗСУ увійшли в Роботине, – Міноборони.
- Росіяни продовжують обстріл села. Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине у Запорізькій області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі".
- Контроль над селом Роботине Запорізької області важливий для українських військових, оскільки просування України в цьому районі дозволяє Силам оборони почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.
- Роботине – перший опорний пункт перед звільненням Мелітополя. Деокупацію цього села називають одним із ключових завдань для української армії під час наступу на Півдні.
- За 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Вже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ на відстані 70 кілометрів від Мелітополя.
06:19 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього:
- Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
- Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Болгарія підтримує вступ України до НАТО за прискореною процедурою, — міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.
- Греція підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО. Також ця країна пропонує допомогу у відбудові Одеси.