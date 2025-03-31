У Кривому Розі молодик підірвав на вулиці гранату посеред ночі

У Кривому Розі вночі 31 березня пролунав вибух. Як виявилося, чоловік просто посеред вулиці підірвав гранату.

Поліція затримала підозрюваного. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

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21-річному хулігану вручили підозру

Повідомлення від місцевих про вибух надійшов до поліції Кривого Рогу приблизно о 2:40.

Він пролунав в одному із дворів на території Тернівського району міста.

Для з’ясування обставин на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції. Попередньо встановлено, що 21-річний хлопець підірвав гранату,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Хлопець підірвав гранату посеред ночі у Кривому Розі / Фото поліції Дніпропетровщини

На щастя, унаслідок інциденту ніхто із людей не постраждав.

Винуватця поліцейські затримали та вручили йому підозру у хуліганстві.

Нагадаємо, що 20 березня вибух пролунав посеред Рівного біля одного з ТРЦ. Поліція встановила, що здетонував саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі.