У Кропивницькому пролунали повторні вибухи: туди летіли швидкісні цілі
У четвер, 22 травня, у Кропивницькому прогриміли вибухи. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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У Кропивницькому чули вибухи
Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили о 12:11.
Згодом, близько 14:32 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Одразу після цього стало відомо про рух ворожої швидкісної цілі в напрямку Кропивницького.
За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в місті пролунали близько 14:37. Моніторингові канали повідомили, що росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".
О 15:01 в Кропивницькому прогриміли повторні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль з Криму в напрямку Кіровоградщини.
Кропивницький – в укриття!
– йдеться в повідомленні.
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До слова, в ніч на 22 травня вибухи пролунали також на Дніпропетровщині. За даними моніторингових каналів, стався приліт балістики біля Кам'янського, однак інших подробиць місцева влада не повідомляла.