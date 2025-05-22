У Кропивницькому пролунали повторні вибухи: туди летіли швидкісні цілі

У четвер, 22 травня, у Кропивницькому прогриміли вибухи. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Кропивницькому чули вибухи

Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили о 12:11.

Згодом, близько 14:32 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Одразу після цього стало відомо про рух ворожої швидкісної цілі в напрямку Кропивницького.

За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в місті пролунали близько 14:37. Моніторингові канали повідомили, що росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

О 15:01 в Кропивницькому прогриміли повторні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль з Криму в напрямку Кіровоградщини.

Кропивницький – в укриття!

– йдеться в повідомленні.

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До слова, в ніч на 22 травня вибухи пролунали також на Дніпропетровщині. За даними моніторингових каналів, стався приліт балістики біля Кам'янського, однак інших подробиць місцева влада не повідомляла.