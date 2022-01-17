Вибух у Чернівцях: з'явились фото зі зруйнованої квартири

Ввечері 16 січня у Чернівцях прогримів вибух у житловому будинку. Там в одній із квартир вибухнув газ. У лікарні опинилися 2 людей.

Інцидент стався одній з квартир на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. З'явилися фото з квартири, яка постраждала внаслідок вибуху газу.

До теми У Чернівцях трапився вибух у будинку: постраждали люди

Деталі про вибух у Чернівцях

Вибух трапився у будинку на вулиці Шептицького. Внаслідок інциденту пошкоджень зазнали вікна двох суміжних квартир та двері в під'їзді. Газові прилади, зокрема дві пічки та плита, не зруйновані.

На місці працюють фахівці.

Наслідки вибух у квартирі Чернівців: Фото "Чернівцігаз"

Причина вибуху в будинку та постраждалі

Суспільне з посиланням на заяву речниці патрульної поліції області Юлію Замерзляк пише, що трапився вибух газу в одній із квартир.

У результаті інциденту постраждали 2 людей. У лікарні швидкої допомоги повідомили, що госпіталізували чоловіка та жінку з опіками обличчя та рук. Усіх інших мешканців будинку евакуювали.

Нагадаємо, вибух стався 16 січня, приблизно о 19:17 на вулиці Шептицького, 15.

У Чернівцях трапився вибух в житловому будинку: дивіться відео

10 січня у місті Дружківка, що на Донеччині, трапився вибух газу . Інцидент трапився у квартирі на 9-му поверсі. Рятувальники витягнули з задимленої квартири одну людину. Її передали медикам.

Уривок з допису "Чернівцігаз":

У центрі Чернівців стався вибух газоповітряної суміші, без подальшого загоряння.

Внаслідок вибуху, з опіками госпіталізовано жінку 1948 року народження.

Інцидент стався одній з квартир на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.

Вибухом пошкоджено вікна двох суміжних квартир та двері в під'їзді.

Газові прилади (дві пічки та плита) без пошкоджень.