Вибух у лікарні на Прикарпатті: відомо вже про чотирьох жертв
Джерело:фейсбук Світлани Оніщук
Про вибух у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стало відомо 28 грудня. Через це почалася і пожежа.
У Міністерстві охорони здоров'я спершу повідомили про 2 загиблих. Згодом голова Обласної державної адміністрації Івано-Франківської області Світлана Оніщук розповіла, що життя втратили 4 людей.
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Нові подробиці про вибух у лікарні на Прикарпатті
Глава Івано-Франківської ОДА уточнила кількість загиблих після вибуху у Косівській центральній районній лікарні. За словами Світлани Оніщук, жертвами стали 4 людини.
Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє – від пожежі,
– сказала Оніщук.
І додала, що ще 3 людей постраждали від вибуху. Їх лікуватимуть в Івано-Франківській обласній лікарні.
Вибух на Прикарпатті в лікарні забрав 4 життя / Фото НПУ
Глава ОДА запевнила, що всі екстренні служби міста працюють у посиленому режимі.До слова: у поліції Івано-Франківщини доповнили, що вже максимально активно займаються розслідуванням причин та обставин трагедії.
Влада запевняє, що всі необхідні служби працюють в екстренному режимі / Фото НПУ
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