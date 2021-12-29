Вибух у лікарні на Прикарпатті: відомо вже про чотирьох жертв

Про вибух у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стало відомо 28 грудня. Через це почалася і пожежа.

У Міністерстві охорони здоров'я спершу повідомили про 2 загиблих. Згодом голова Обласної державної адміністрації Івано-Франківської області Світлана Оніщук розповіла, що життя втратили 4 людей.

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Нові подробиці про вибух у лікарні на Прикарпатті

Глава Івано-Франківської ОДА уточнила кількість загиблих після вибуху у Косівській центральній районній лікарні. За словами Світлани Оніщук, жертвами стали 4 людини.

Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє – від пожежі,

– сказала Оніщук.

І додала, що ще 3 людей постраждали від вибуху. Їх лікуватимуть в Івано-Франківській обласній лікарні.



Вибух на Прикарпатті в лікарні забрав 4 життя / Фото НПУ

Глава ОДА запевнила, що всі екстренні служби міста працюють у посиленому режимі.

у поліції Івано-Франківщини доповнили, що вже максимально активно займаються розслідуванням причин та обставин трагедії.



Влада запевняє, що всі необхідні служби працюють в екстренному режимі / Фото НПУ

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