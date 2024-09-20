У лікарні Запоріжжя прогримів вибух: поранено 41-річного пацієнта

У міській лікарні Запоріжжя стався вибух у палаті одного з відділень. Наріз поліція встановлює його обставини.

Внаслідок вибуху поранення отримав один із пацаєнтів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

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Що відомо про вибух у лікарні Запоріжжя

20 вересня о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. В результаті події травмувався 41-річний пацієнт. Йому надається медична допомога,

– мовиться в повідомленні правоохоронців.

За попередньою версією, вибухнув предмет, який був серед речей постраждалого. Наразі на місці вибуху працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції, щоб встановити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що на початку липня цього року в одній з лікарень Тернополя живцем згорів чоловік. У поліції з'ясували, що загиблий лежав у лікарні з травмою ноги, тому мало пересувався, а інколи, потайки від лікарів курив в ліжку, що і стало причиною загоряння.