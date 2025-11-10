Вибухнув невстановлений боєприпас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм поліції Запорізької області.
Дивіться також "А де мама?": патрульна поліція показала перші хвилини після удару по багатоповерхівку у Дніпрі
Що відомо про вибух боєприпаса у лікарні Запоріжжя?
10 листопада о 10:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній з міських лікарень Запоріжжя. Вибухнув невстановлений боєприпас.
Поранння дістав 1 чоловік, йому допамагають медики.
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Місце вибуху боєприпаса у лікарні Запоріжжя / Фото поліції
Раніше окупанти вдарили КАБом по Запоріжжю
Ввечері 6 листопада в Запоріжжі прогримів вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих КАБів в регіоні.
Унаслідок атаки вибиті вікна у житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів міста. Інформації про постраждалих не було.