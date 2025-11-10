Вибухнув невстановлений боєприпас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм поліції Запорізької області.

Що відомо про вибух боєприпаса у лікарні Запоріжжя?

10 листопада о 10:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній з міських лікарень Запоріжжя. Вибухнув невстановлений боєприпас.

Поранння дістав 1 чоловік, йому допамагають медики.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.



Місце вибуху боєприпаса у лікарні Запоріжжя / Фото поліції

