На Львівщині знову пролунав вибух: влада пояснила, чи це був приліт

Мешканці Львівської області чули нові вибухи 9 березня. Однак влада заспокоїла людей і розповіла, що насправді сталося.

Як виявилось, прильоту у регіоні не було. Це лише знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Чому на Львівщині лунали вибухи

Так, мешканців Буської громади попередили, що 9 березня поблизу села Кізлів проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів. Отже, з 15:00 до 16:00 місцеві жителі чули один або два вибухи.

Просимо зберігати спокій!

– наголосили у громаді.

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