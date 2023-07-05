У мережі показали момент влучання в склад боєприпасів у Макіївці: яскраве відео

У тимчасово окупованій Макіївці, що на Донеччині, напередодні знищили великий запас паливо-мастильних матеріалів ворога. У мережі показали яскраве відео влучання.

Відповідне відео влучання оприлюднили у соцмережах, інформує 24 Канал. Зауважимо, що окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.

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Момент влучання у склад боєприпасів у Макіївці

Як відомо, 4 липня через "паління" загарбників та недотримання правил безпеки склад злетів у повітря. Український дрон зафільмував цю красу.

Окрема вдячність місцевим мешканцям, які підсвітили розташування складу та які чекають на повернення України,

– наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що цьому передувало