Вночі у Маріуполі було гучно: там пролунав вибух з потужною вибуховою хвилею

У ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі прогримів вибух. Він пролунав на заході міста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Деталі про вибух в Маріуполі, читайте в матеріалі.

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У Маріуполі прогримів потужний вибух

Ніч в Маріуполі та районі видалась з "бавовною". Близько півночі пролунав вибух з епіцентром на захід з потужною вибуховою хвилею,

– розповів Андрющенко.

Він зазначив, що за версією російських загарбників, усе збили.

"Чим саме – згодом", – додав радник.

В місцевих телеграм-каналах також оприлюднили скриншоти того, як жителі реагували на ситуацію.



Як реагували в Маріуполі на вибухи в місті / Фото з місцевого телеграм-каналу



Реакція жителів Маріуполя на звук вибуху в ніч на 2 червня / Фото з місцевого телеграм-каналу

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