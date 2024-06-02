Вночі у Маріуполі було гучно: там пролунав вибух з потужною вибуховою хвилею
У ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі прогримів вибух. Він пролунав на заході міста.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Деталі про вибух в Маріуполі, читайте в матеріалі.
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У Маріуполі прогримів потужний вибух
Ніч в Маріуполі та районі видалась з "бавовною". Близько півночі пролунав вибух з епіцентром на захід з потужною вибуховою хвилею,
– розповів Андрющенко.
Він зазначив, що за версією російських загарбників, усе збили.
"Чим саме – згодом", – додав радник.
В місцевих телеграм-каналах також оприлюднили скриншоти того, як жителі реагували на ситуацію.
Як реагували в Маріуполі на вибухи в місті / Фото з місцевого телеграм-каналу
Реакція жителів Маріуполя на звук вибуху в ніч на 2 червня / Фото з місцевого телеграм-каналу
"Бавовна" у Луганську: що відомо
- У суботу, 13 травня, місцеві телеграм-канали Луганська написали про можливі свіжі прильоти.
- Так на цей раз "бавовна" розцвіла в районі одного з військкоматів загарбників у місті.
- Нагадаємо, що напередодні у п'ятницю, 12 травня в окупованому Луганську також пролунало кілька вибухів.