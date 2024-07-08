У Маріуполі лунали вибухи: могли влучити по базі ПВК "Еспаньола"

Неспокійним для окупантів в Маріуполі видався вечір 8 липня. Є інформація, що про ймовірне влучання в декілька об'єктів.

Зокрема, в напрямку заводу Ілліча підіймається дим. Також є інформація про приліт поблизу бази російської ПВК "Еспаньола".

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Що відомо про вибухи в Маріуполі

Увечері радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі пролунав вибух у Кальміуському районі.

На опублікованому фото можна побачити, як в напряму заводу Ілліча підіймається дим. Втім, більш детальну інформацію Андрющенко пообіцяв надати згодом.

Вибух в Кальміуському районі / Фото Петра Андрющенка

Через декілька хвилин він також повідомив про "прильот" в районі ДК Іскра. Андрющенко додав, що саме в тому районі базуються бійці ПВК "Еспаньола".

Хто такі ПВК "Еспаньола" ПВК "Еспаньола" – це приватне військове формування, створене для підтримки інтересів російської партії "Єдина Росія". Ініціатива належить Дмитру Сабліну, члену Ради Федерації Росії та соратнику Дмитра Медведєва. Відомо, що бійці ПВК "Еспаньола" брали участь у війні проти України ще з 2014 року. Це формування було створене після заборони діяльності ПВК "Вагнер" на території Росії. За даними української розвідки, ПВК "Еспаньола" діє як інструмент для виконання "особливих завдань" Кремля, включаючи операції в Україні. Відомо також, що бійці цього формування залучені до різних бойових та диверсійних операцій.

Влучання в районі ДК Іскра / Фото Петра Андрющенка