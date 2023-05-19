Потужний вибух у Маріуполі: ворог втратив понад 150 окупантів

У тимчасово окупований Маріуполь ввечері 19 травня завітало "Бавовнятко". Від втрат окупантів не вберегла їхня "потужна" протиповітряна оборона.

Радник міського голови Маріуполя на Донеччині Петро Андрющенко заявив, що вже вдалося встановити місце бавовни.

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Андрющенко зауважив, що результати будуть зранку, але, попередньо, було уражено місце базування від 150 окупантів та системно використовувалось для встановлення систем ППО. Крім того, в районі Кірова по вулиці Металургів почули кулеметну чергу.

Зауважимо, що неспокійно 19 травня було у населеному пункті Агробаза. Він розташований біля Маріуполя. Попередньо, було влучання у місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. І кадри засвідчують, що втрати ворога внаслідок цього справді шалені.

Раніше Андрющенко зазначив, що російські загарбники готуються до оборони в Маріуполі. Ворог будує укріплення.

Наслідки прильотів у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

13 травня до російських загарбників біля тимчасово окупованого Маріуполя завітала "бавовна". Зокрема, вибух пролунав у будівлі в селі Республіка, що біля Маріуполя. Там періодично перебували окупанти. Туди вороги викликали орієнтовно 20 швидких. За попередніми даними, загинуло 50 російських загарбників.

Додамо, що Маріуполь потрапив під контроль російських військ у травні 2022 року. Сталося це після тривалих та жорстоких боїв, які тривали майже три місяці. Протягом цього періоду значна кількість будинків та інших споруд у місті були зруйновані. З точними даними про кількість жертв складно встановити, оскільки оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.