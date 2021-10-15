Вибух у мечеті в Афганістані: кількість загиблих зросла вдвічі

Кількість жертв внаслідок вибуху у місті Кандагарі зросла до 62 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 70 постраждалих.

Очевидці розповіли, що на шиїтську мечеть могли напасти смертники. За попередніми даними, пролунали 3 вибухи: біля головних дверей мечеті, у південній зоні святині та у місці, де люди зазвичай вмиваються.

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Бойовики "Талібану" розповіли, що вже направили до мечеті своїх людей, щоб ті встановили причини трагедії.

Місцеві жителі розповідають: зазвичай у п'ятничних молитвах беруть участь до 500 людей.

Вибух у Кабулі

У Кабулі біля воріт мечеті Ідгах прогримів вибух під час поховальної церемонії. Люди зібралися, щоб попрощатися з матір'ю речника "Талібану" Забіхули Муджахіда.

матір'ю речника "Талібану" Забіхули Муджахіда. Жертвами вибуху стали щонайменше 2 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 4 постраждалих.

Після вибуху біля мечеті також сталася стрілянина. Найімовірніше, перестрілка відбувалася з терористами "ІДІЛ", яких і підозрюють в організації вибуху.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху загинули 33 людини. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації нема.