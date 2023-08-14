У Мелітополі лунав потужний вибух: тренувальної бази окупантів більше немає
На Мелітопольщині 13 серпня пролунав потужний вибух. Ймовірно, було знищено тренувальну та військову базу російського ворога.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, потужно "гриміло"з боку Приазов'я.
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Тренувальної бази окупантів більше немає
Як розповів Федоров, 13 серпня близько 16 години пролунав один надпотужний вибух, який чули мешканці Мелітополя, Приазовського та Якимівки.
Виявилось, що вибух стався поблизу селища Радіонівка. На цьому місці ворог розмістив свою тренувальну і військову базу.
Ймовірно, цієї бази вже немає, тому що після вибуху мешканці чули й детонацію,
– зазначив міський голова.
Яка ситуація на Мелітопольщині: останні новини
- Нагадаємо, що нещодавно на трасі Мелітополь – Бердянськ спалахнув паливозаправник ворога. Внаслідок цього тимчасово, але закривали сухопутний коридор до окупованого Криму.
- На сьогодні місто є військовою базою, де ворог постійно розміщує свої сили. Упродовж останнього тижня окупанти поселилися у кількох бізнес-центрах і виробничих приміщеннях заводів. Попри те, що кількість ворожих військ у Мелітополі збільшується – спротив росіянам на окупованих територіях залишається потужним.
- Окупанти перетворили найпопулярніші зони відпочинку на Азовському узбережжі на військові бази і гуртожитки для поки що живої сили. Так, у Кирилівці, де були мільйони відпочивальників на рік, зараз пляжі пусті, а готелі і бази відпочинку заселені окупантами, які надіються, що поблизу моря їх не дістануть ЗСУ.
- У Приазовському і Ботієво допуск до моря обмежений, адже на узбережжі розміщені військові бази окупантів і особовий склад ворога.
- Бердянськ заповнений російськими військовими і спецслужбами. Тож відпочивати там просто небезпечно для життя.