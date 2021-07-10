Вибух у Мелітополі: один з постраждалих не вижив

У Мелітополі помер чоловік, що постараждав під час вибуху на території приватного підприємства. Він перебував у лікарні.

Помер 36-річний майстер ТОВ "Технодім" "Альянс". Про це повідомили в поліції Запорізької області.

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У госпіталі залишається ще один постраждалий – 60-річний керівник іншого підприємства. За інформацією видання 061.ua, він має понад 90% опіків тіла.

Що відомо про вибух

Інцидент трапився 8 липня. На підприємстві чоловіки здійснювали огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

Тоді раптово пролунав вибух. Правоохоронці відкрили справу про порушення правил безпеки.

Управління держпраці у регіоні створює спеціальну комісію, яка розслідуватиме цей нещасний випадок.

Інші нещасні випадки на Запоріжжі

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