Вибух у Миргородському районі: в Україні загроза балістики

У Миргородській громаді Полтавської області сьогодні, 1 липня, прогриміли вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Загроза балістики

Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного. Попередньо Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

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Імовірно, причина вибухів – ворожий дрон

Напередодні також повідомляли, що на Полтавщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян.

Станом на 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, тривога була пов1язана з ракетною небезпекою.

О 11:56 було оголошено відбій, окрім Полтавської, Харківської та Донецької областей.

Цинізм ворога

До слова, у КМВА сьогодні пояснили, чим був особливий удар ворога по Київщині учора, 30 червня. Росіяни вперше атакували столицю не балістикою чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Тож, це свідчить про те, що ворог випробовує нові тактики.

А ось у Повітряних сил повідомили, що вчорашня атака не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що терористи атакували столицю ввечері, коли на вулиці були присутні багато людей.