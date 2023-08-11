Де у Москві прогримів вибух: показуємо на карті

11 серпня 2023, 12:28
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У російській столиці Москві сьогодні було гучно – у районі Карамишевської набережної прогримів вибух і сталось задимлення.

Вибух стався поруч із Карамишевським гідровузлом. 24 Канал показує на карті місцерозташування "надзвичайної події". 

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Телеграм-канали та російські ЗМІ повідомляли, що вибух стався біля міської клінічної лікарні №67. У районі Москви-ріки нібито було збито безпілотник. 

Де розташована Карамишевська набережна: карта 

Зауважимо, що проїзд Карамишівською набережною росіянам довелось перекрити. А біля лікарні №67 закрити проїзд, там поліція розгорнула свої автівки.

Карамишівську набережну перекривали:

Майже відразу після першого вибуху, очевидці повідомили, що також чули звуки вибухів в Красногорську – теж  Московська область. Пропагандисти кажуть, що і в Москві, і в Красногорську впали й вибухнули об'єкти, схожі на безпілотники

І Красногірськ, і Карамишевська набережна розташовані на захід від центру Москви. Через Красногорськ також протікає річка Москва.

Наскільки близько до центру сталися вибух у Москві: 


Де стались вибухи у Москві / Скриншот GoogleMaps

Коротко про сьогоднішні вибухи у Москві

  • Узагалі вибухові інциденти почались вночі. Так, в Одінцово Московської області в ніч проти 11 серпня виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим було видно за кілометри від місця загоряння.
  • А уже ближче до обіду вибухи почали лунати у столиці Росії і Підмосков'ї. Росіяни закрили небо над аеропортом "Внуково" й оголосили режим "Ковер" – усе через безпілотники.
Автор: Анастасія Лукашевська