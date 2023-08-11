Де у Москві прогримів вибух: показуємо на карті

У російській столиці Москві сьогодні було гучно – у районі Карамишевської набережної прогримів вибух і сталось задимлення.

Вибух стався поруч із Карамишевським гідровузлом. 24 Канал показує на карті місцерозташування "надзвичайної події".

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Телеграм-канали та російські ЗМІ повідомляли, що вибух стався біля міської клінічної лікарні №67. У районі Москви-ріки нібито було збито безпілотник.

Де розташована Карамишевська набережна: карта

Зауважимо, що проїзд Карамишівською набережною росіянам довелось перекрити. А біля лікарні №67 закрити проїзд, там поліція розгорнула свої автівки.

Карамишівську набережну перекривали:

Майже відразу після першого вибуху, очевидці повідомили, що також чули звуки вибухів в Красногорську – теж Московська область. Пропагандисти кажуть, що і в Москві, і в Красногорську впали й вибухнули об'єкти, схожі на безпілотники

І Красногірськ, і Карамишевська набережна розташовані на захід від центру Москви. Через Красногорськ також протікає річка Москва.

Наскільки близько до центру сталися вибух у Москві:



Де стались вибухи у Москві / Скриншот GoogleMaps

Коротко про сьогоднішні вибухи у Москві