В США стався вибух на підприємстві, де виробляють "Джавеліни"
Джерело:ABC News
В середу, 3 липня, в американському штаті Арканзас стався вибух на оборонному заводі. Наразі відомо, що двоє людей отримали поранення, а ще одна людина зникла безвісти.
Вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдені, приблизно за 138 кілометрів на південь від столиці штату, міста Літл-Рок.
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В США стався вибух на оборонному підприємстві
Вибух стався близько 8:15 ранку. Спочатку компанія назвала це "інцидентом із застосуванням піротехніки", але пізніше підтвердила, що йдеться про вибух.
На даний момент ми працюємо з службами реагування і можемо підтвердити, що внаслідок інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення і ще одна людина зникла безвісти,
– йдеться в заяві компанії.
За відкритими даними, General Dynamics – це глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. Завод у Камдені займає понад 880 000 квадратних футів виробничих і складських площЗверніть увагу!
В компанії додали, що повністю співпрацюють з органами влади, коли вони проводять розслідування. Там також обіцяли надати більше інформації, коли вона стане доступною.