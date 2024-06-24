Нова порція абсурду: росіяни заявили, що під удар по Одесі потрапили "іноземні фахівці"

Вранці 24 червня російські війська вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси. Згодом ворожі пропагандисти заявили, що під удар нібито потрапили "до 10 іноземних фахівців".

Під час атаки по Одесі під ударом опинилося складське приміщення "Таврії В". В компанії одразу запевнили, що жодних "воєнних цілей" не було і не могло бути.

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Росіяни похвалилися ударом по Одесі

Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Вони перебувають у лікарні, у стані середнього ступеня тяжкості.

Російська пропагандистська машина вже встигла похвалитися цинічним ударом. Росіяни також заявили про "іноземних фахівців", які нібито були на місці удару.

Склад ракетного озброєння західного виробництва вражений в Одесі, під удар потрапили до 10 іноземних фахівців, які обслуговували ракети,

– йдеться у повідомленні пропагандистів, які цитують силові структури Росії.

Засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов заявив, що на складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів. Відповідні слова підтвердив й речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Таким чином він спростував чути про те, що на складах в Одесі зберігалися боєприпаси.

За словами Братчука, на складі зберігалися зокрема й харчові продукти. Однак не військова техніка, як заявляє російська пропаганда.