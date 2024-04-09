Є стала прикмета, – Братчук про деталі атаки Одеси балістикою

Ввечері 9 квітня Одеса знову зазнала ракетного обстрілу. Цього разу росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по прибережно-рекреаційній зоні.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог не припиняє вчиняти атаки Одеської області дронами-камікадзе. Також він залучає для обстрілів Одеси та області тактичну авіацію.

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"Іскандер" летів з окупованого Криму

Це означає, що в регіоні триватимуть напружені дні, а силам ППО доведеться відбиватися від ворожих атак.

Проти ночі 9 квітня в нас була дронова атака. Впродовж дня – летять ракети. Дійсно, за попередньою інформацією був удар "Іскандером" з району Євпаторії, з території тимчасово окупованого Криму. Думаю, ця локація підтвердиться,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Саме звідти дуже часто прилітають "Іскандери" на південь нашої держави, зокрема по Одеському регіону. Також атакують сусідній Миколаїв.

Наслідки цього прильоту зараз уточнюються. Сподіваюсь, що попередня інформація щодо відсутності постраждалих, підтвердиться. Це є найголовнішим в таких ситуаціях,

– підкреслив він.

Останні дні дуже активно діяла повітряна розвідка ворога. Постійно українськими силами збиваються розвідувальні дрони. Так, вдень 9 квітня був ліквідований російський безпілотник "Орлан-10", а напередодні сили ППО збили двоє таких дронів-розвідників. Після цього, зазвичай, починаються атаки противника.

"Є стала прикмета, якщо повітряна розвідка активізується, то росіяни готуються до відповідних атак", – зауважив Братчук.

"Іскандер-М" Це балістична ракета, яка може сягати майже стратосфери і звідки повертатися на високій швидкості. Вона має підвищену швидкість порівняно з попередньою версією – "Іскандер-К". Також певні джерела стверджують, що Це балістична ракета, яка може сягати майже стратосфери і звідки повертатися на високій швидкості. Вона має підвищену швидкість порівняно з попередньою версією – "Іскандер-К". Також певні джерела стверджують, що "Іскандер-М" – гіперзвукова ракета.

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