Удар балістикою: ворог поцілив по рекреаційній зоні Одещини

Російські війська в п'ятницю, 21 червня, завдали серію цинічних ударів областях України. Зокрема окупанти вдарили балістичною ракетою по прибережній зоні Одещини.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Росіяни вдарили по Одещині

Надвечір 21 червня окупанти атакували прибережну зону Одещини балістичною ракетою "Іскандер-М". В Силах оборони Півдня України повідомили, що влучання пошкодило рекреаційну інфраструктура регіону.

Руйнувань зазнала будівля та виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, пожежу вдалось оперативно ліквідувати, а люди внаслідок удару не постраждали. Українців також закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог.

Пам'ятайте, що балістична загроза надто швидкісна. Оперативно переходьте в укриття,

– наголосили в Сила оборони.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі

Також 21 квітня російські війська вдарили по Кривому Рогу. За даними місцевої влади, окупанти атакували інфраструктуру міста.