"Білі ночі" в Олешках: стало відомо про влучання у склад з боєкомплектом ворога

У ніч проти 13 серпня було вкрай неспокійно на окупованій частині Херсонської області. Моніторингові канали повідомляють, що там сталися вибухи.

За наявною інформацією, ціллю став, ймовірно, склад з боєкомплектом. Він розташований під тимчасово окупованими Олешками, що на лівому березі Херсонської області.

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Російським складам стало дуже зле

Журналіст Риженко Константин зауважив, що росіяни два дні заїжджали-заїжджали, "а годину тому взяли і померли". Ясна річ, з собою вони забрали техніку та склад з боєкомплектом. Повідомлення про це він опублікував о 23:30 12 серпня.

А пізніше зауважив, що о 01:30 на лівому березі накрили ще один склад з боєкомплектом. Через кілька хвилин виклав ще й відео. На ньому можна побачити обриси, які свідчать про те, що під Олешками відбувається щось дуже красиве.

В Олешках палає склад з боєкомплектом росіян: дивіться відео

Можемо констатувати, що ворогові стає вкрай несолодко. Йому щоденно по кільканадцять разів нагадують, щоб йшов геть з України. Як оце свого часу Вєрка Сердючка співала у легендарній уже пісні.

Зауважимо, що в районі Олешок окупантам прилітало також вдень 12 серпня. Тоді було відомо про влучання по військовій базі ворога.

Раденськ шле привіти

У мережу виклали відео, на яких можна побачити наслідки прильотів по Раденську. За наявною інформацією, склад з боєприпасами зустрівся з "бавовною" о 15:00. Щоб краще розуміти, Раденськ – одне з сіл у Херсонській області. Воно належить до Олешківської міської ради.

Тим часом вкрай неспокійно було на трасі Мелітополь – Бердянськ. Там вирішив самоліквідуватися паливозаправник. Ясна річ, що очевидці відразу ж виклали у мережу відео. На ньому можна побачити, як посеред дороги потужно горить машина з паливом.

Слід зазначити, що внаслідок цього перекрили ще й сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. А ще на цей інцидент іронічно відреагував мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що російським загарбникам "не щастить на нашій землі". За словами міського голови, вороги порушують правила безпеки та руху. Внаслідок цього, "то міст димить, то машини палають".