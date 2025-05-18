У США стався вибух біля центру репродуктивного здоров'я: ФБР вважає, що це теракт
- У Палм-Спрінгз, Каліфорнія, стався вибух біля центру репродуктивного здоров'я, внаслідок якого загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.
- ФБР розглядає вибух як теракт і розслідує, чи це міжнародний або внутрішній тероризм.
- Влада перекрила кілька вулиць для пошуку інших можливих вибухових пристроїв.
Зранку в суботу, 17 травня, в місті Палм-Спрінгз у Каліфорнії стався вибух біля кліники репродуктивного здоров'я. Внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
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У Каліфорнії стався вибух
Внаслідок вибуху були вибиті вікна в довколишніх будівлях, а уламки розлетілися на кілька кварталів. Відомо, що одна людина загинула та щонайменше четверо інших отримали поранення.
ФБР схарактеризувало вибух у Палм-Спрінгз як теракт.
Це був навмисний терористичний акт. У ході нашого розслідування ми визначимо, чи це міжнародний тероризм, чи внутрішній,
– заявив журналістам Акіл Девіс, голова відділення ФБР у Лос-Анджелесі.
За його словами, клініка була навмисно обрана мішенню для атаки.
Девіс додав, що загибла людина знаходилася поруч із транспортним засобом, у якому стався вибух. Водночас влада ще встановлює її особу і наразі не підтверджує, чи загибла людина є підозрюваною.
Після вибуху влада перекрила кілька вулиць і закликала мешканців триматися подалі, поки тривали пошуки інших можливих вибухових пристроїв.
У клініці репродуктивного здоров'я повідомили, що вибух пошкодив офісні приміщення, де проводяться консультації з пацієнтами, але лабораторія ЕКЗ і всі ембріони, що зберігалися, залишилися неушкодженими. Співробітники центру також не постраждали.