Блискуча операція "Моссаду": як Ізраїль замінував пейджери і підірвав членів "Хезболли" у Лівані

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У Лівані, який фактично перебуває у стані конфлікту з Ізраїлем, 17 вересня по всій країні почали масово вибухати близько 5 000 пейджерів – мобільних пристроїв для комунікації текстовими повідомленнями. Щонайменше 11 людей загинуло, мовиться про 3 000 – 4 000 поранених. Серед них – посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані, який втратив око.

Жертви "пейджерної атаки" – бойовики "Хезболли", які раніше замовили 5 000 пейджерів, виготовлених тайванською компанією Gold Apollo. Ймовірно, це модель AP924, яка лише приймає та відображає текстові повідомлення. За однією з версій, пейджери вибухнули, коли на них надіслали зашифроване повідомлення з активацією вибухівки.

24 Канал розповідає все, що відомо про вибухи пейджерів у Лівані.

Щось із 90-их: що взагалі відомо про пейджери Пейджери – це мобільні пристрої, що були особливо популярними ще в 1990-ті роки до масового поширення мобільного зв'язку. Використовувалися таким чином – відправник мав електронною поштою або телефонним дзвінком надіслати (надиктувати) повідомлення з указанням індивідуального номера абонента.



Що цікаво, бойовики "Хезболли" перейшли на використання пейджерів з метою приховати свої переміщення від Ізраїлю, оскільки мобільний сигнал простіше відстежити.

Що сталося у Лівані та як відреагував виробник пейджерів з Тайваню

5000 тисяч пейджерів, які вибухнули у користувачів з "Хезболли" у Лівані, були вироблені тайванською компанією Gold Apollo, однак не на острові, а в Європі. Про це заявив безпосередньо виробник гаджетів, повідомляє Reuters. Угруповання уже звинуватило Ізраїль в атаці і пообіцяло помститися.

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Міністр інформації Лівану Зіад Макарі назвав атаку "агресією Ізраїля", водночас ізраїльські військові не коментували вибухи пейджерів. На тлі атаки лікарні Лівану переповнені постраждалими.



Карети "швидкої допомоги" у Бейруті, Ліван, 17 вересня 2024 року / фото AFP

Зокрема, повідомляється, що понад 500 людей втратили зір.

Як у Лівані масово вибухали пейджери: дивіться відео

Засновник компанії Су Цинкуан спростував виготовлення пейджерів на Тайвані та заявив, що вони були виготовлені європейською компанією, яка мала право використовувати бренд. Це BAC Consulting, розташована в угорському Будапешті.

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Су Цинкуан / Фото Yan ZHAO / AFP

Товар був не наш. Там був лише наш бренд, ми відповідальна компанія,

– наголосив представник компанії.

Джерело з "Хезболли" заявило, що угруповання вважає, що "пейджерна атака" стала відповіддю на ймовірну спробу вбивства колишнього високопосадовця ізраїльської оборони, повідомляє The Guardian.

Чому воюють Ізраїль та "Хезболла" Угруповання "Хезболла" ("партія Аллаха", вираз з Корану, священної книги мусульман) – ліванська шиїтська організація, що виступає за створення в Лівані релігійної держави на кшталт Ірану та вже десятиліттями виступає проксі Тегерану.



Бойовики "Хезболли" закликають до знищення Ізраїлю, оскільки вважають, що він не має права на існування. "Хезболла" підтримує тісні зв'язки з Іраном та угрупованням ХАМАС, яке напало на Ізраїль у жовтні 2023 року, активізувавши новий етап ескалації на Близькому Сході.

Пейджери вибухнули на півдні Лівану, у південних передмістях Бейрута, Дахієх, і в східній долині Бекаа – у всіх опорних пунктах "Хезболли". За словами ще одного джерела британського видання з "Хезболли", атака стала найбільшою з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив атаку на півдні Ізраїлю, убивши 1200 людей і взявши в заручники близько 250 осіб.

Момент вибуху пейджера потрапив на відео:

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що наразі зарано говорити про вплив атаки на переговори про припинення вогню в Газі. Він сказав на брифінгу, що США не були залучені і не знають, хто відповідальний.

ХАМАС традиційно вже для себе назвав атаку "ескалацією", що призведе до "поразки Ізраїлю".

Як взагалі вибухнули пейджери

Найімовірніше, Ізраїль приховав вибухівку в новій партії пейджерів тайванського виробництва, імпортованих до Лівану, стверджують американські джерела, слова яких наводить The New York Times.

За інформацією від інших джерел, вибухівка вагою 30 – 60 грамів була вмонтована поруч із батареєю кожного пейджера разом із перемикачем, який активувався дистанційно.

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О 15:30 17 вересня за місцевим часом пейджери отримали повідомлення нібито від керівництва "Хезболли", натомість воно активувало вибухівку. Пристрої за кілька секунд перед вибухом нібито видали звукові сигнали, які мали привернути увагу власників пейджерів.



Пейджер Gold Apollo / Скриншот з YouTube

За словами Керен Елазарі, ізраїльської аналітикині з кібербезпеки та дослідниці з Тель-Авівського університету, атаки були спрямовані на вразливість "Хезболли" у засобах зв'язку, після того як лідер угруповання Хасан Насралла на початку 2024 року суворо обмежив використання мобільних телефонів.

Ця атака вдарила по ахіллесовій п’яті, тому що вона відібрала основний засіб зв'язку,

– каже Елазарі.

Мова не йде про кібератаку чи вірус, що змушує пейджер працювати дуже швидко, перегріватися і вибухати, вважає український експерт з кібербезпеки Володимир Стиран. На його думку, найреалістичнішою гіпотезою щодо вибуху є розміщення в пристроях вибухівки під час перехоплення поставки вантажу.

Ці пейджери настільки старі, що працюють за протоколами 25-річної давнини та за задумом не виконують нічого, що можна прослухати та відслідкувати через кібер,

– пише експерт на своїй фейсбук-сторінці.

На думку Стирана, було проведено інформаційну кампанію з дискредитації традиційних цифрових засобів зв'язку, через що "Хезболла" перейшла на "старі добрі та безпечні" пейджери.

Далі було перехоплення партії поставки з 5 000 пристроїв (один – два контейнери), заміна пристроїв на підготовлені або розміщення у них вибухівки.

Отже, поки немає підтверджень, що це була кібератака, вважатимемо, що це була блискуча операція саботажу, бо на це вказують факти. Кібер як продовження саботажу в кіберпросторі зараз є невід'ємною частиною розвідувально-підривної діяльності, тому виключати роль кібер дій в плануванні та виконанні операції безглуздо. Проте кібердії навряд чи були вирішальними в цій операції, скоріш за все вирішальними були компрометація ланцюгів постачання та перехоплення й мінування пристроїв під час транспортування. Тим не менш кібердії скоріш за все зробили хід планування та виконання операції швидшим, впевненішим та комфортнішим,

– зауважив Стиран.

Як атаку спланував Ізраїль, чому не порадилися зі США і чи буде досвід корисний Україні

Ізраїль вирішив підірвати пейджери "Хезболли" через побоювання викриття планів атаки, повідомляє видання Axios з посиланням на трьох чиновників зі США.

"Це був момент "використовуй або втрать", – сказав один з американських чиновників. Напередодні атаки з'явилася ймовірність, що "Хезболла" викриє багатомісячні плани Ізраїлю, тож їх вирішили реалізувати раптово.

Колишній ізраїльський чиновник, обізнаний з операцією, повідомив, що ізраїльські спецслужби планували використати пейджери з вибухівкою як несподіваний перший удар для спроби знерухомити "Хезболлу".

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За кілька хвилин до реалізації атаки міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант зателефонував міністру оборони США Ллойду Остіну і повідомив йому, що Ізраїль незабаром проведе операцію в Лівані, але відмовився повідомити будь-які конкретні подробиці.

Американське джерело Axios заявило, що Ізраїль вирішив не повідомляти США про нюанси операції, але дзвінок Галланта був спробою уникнути повного тримання США в невіданні. Однак чиновники США заявили, що не сприймають дзвінок Галланта як серйозне попереднє повідомлення.

Для України було б логічним використати цю практику стосовно російських окупантів. З огляду на те, що Держдума хоче заборонити власним військам використовувати смартфони, ймовірно їм доведеться використовувати інші гаджети, наприклад старі версії телефонів. Але залишимо ці плани для ГУР та Сил оборони. Інший варіант – інформаційно-психологічна операція з боку України із залякування росіян вибухівкою в електроніці, яка мала б ввести у паніку окупантів, що вони б боялися використовувати будь-яку техніку для зв'язку.