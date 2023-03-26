Під Тулою через "бавовну" повилітали вікна, утворилася вирва: окупантам знову мариться "дрон"
У глибокому тилу Росії, а саме – у Тульському районі, було неспокійно. Власне, стався потужний вибух, через який повилітали вікна в одній з багатоповерхівок міста. Загарбники почали кричати про причетність до цього якогось "безпілотника".
У п'ятницю, 26 березня, російські телеграм-канали повідомили, що близько 16:00 за київським часом "бавовнятко" завітало поблизу Тули, у місто Киреєвськ. Через це на вулиці Дорожників повибивало шибки, а також на території одного з приватних будинків з'явилася вирва. Про це інформує 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих
За попередньою інформацією, дві людини отримали травми (хлопець та дівчина 2002 та 2006 року народження) – їх порізало уламками скла. Згодом пропагандисти констатували, що медики надали хлопцю допомогу на місці події, а дівчина була доправлена до лікарні – її життю нічого не загрожує.
Через певний час ворожі телеграм-канали написали, посилаючись на офіційні джерела, що насправді постраждало три людини. Однак всі обійшлись легкими пораненнями.
Російські правоохоронці кажуть про дрон
Близько 17:20 російські ЗМІ повідомили з посиланням на правоохоронні органи, що причиною вибуху став безпілотник.
Ймовірно, впав невідомий безпілотник. Від вибуху постраждали не менше восьми будинків і дві людини. Вибух стався за 35 кілометрів від Тули. Гуркіт чув весь райцентр: затремтіли стіни та вікна. Після цього мешканці виявили вирву біля житлових будинків,
– також раніше писали ворожі ЗМІ.
У місті поблизу Тули прогримів вибух: дивіться відео зі соцмереж
Наслідки "бавовни" біля Тули: дивіться ролик зі соцмереж (18+, є нецензурна лексика)
Вирва біля будинку в місті Тульського району: переглядайте відео з телеграм-каналів
Зверніть увагу! Пропагандисти пишуть, що впав безпілотний літальний апарат Ту-141 "Стриж". Окрім того, вони зазначають, що глибина вирви, ймовірно, від 6 до 9 метрів, а діаметр – від 10 до 15 метрів.
Разом з тим загальний радіус ураження території внаслідок цього вибуху – близько 500 метрів.
З роликів, що поширюються мережею, можна зрозуміти, що окупанти дуже стривожені та збентежені через те, що відбулось.
Як він (дрон – 24 Канал) сюди долетів взагалі? А як дрони долітають?
– питають один одного росіяни під час діалогу.
Під Тулою росіяни не розуміють, як туди долетів дрон: дивіться відео з ворожих ЗМІ
Уламки дрона, що впав у Тульському районі: дивіться відео з ворожих ЗМІ
Інша версія подій: міг здетонувати снаряд
Як писали певні анонімні телеграм-канали, окрім дрона, причиною "бавовни" міг бути снаряд ще з часів Другої світової війни, що раптово здетонував.
У Тульської області пролунав вибух – за повідомленнями очевидців, він був досить сильний, у багатьох приватних будинках вилетіли вікна. На наявних кадрах із наслідками вибуху видно, що слідів БпЛА немає,
– пишуть деякі ворожі джерела.
Наостанок згадаємо, що це вже третій подібний інцидент у Тульській області за березень:
- 2 березня "бавовнятко" приходило до селища Березовського Киреєвського району;
- 19 березня вибухи чули біля селища Маловель.