У підмосковному Подольську прогримів вибух на підстанції, частина районів без світла

3 квітня 2024, 15:01
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У Підмосков'ї стався вибух на підстанції поруч із залізничною станцією "Подольськ". Як наслідок, кілька районів міста залишилися без світла, зупинився електротранспорт.

Про вибух та проблеми з електропостачанням повідомили російські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи

Повідомляють, що у Подольську Московської області прогримів вибух на підстанції, після чого там виникло сильне задимлення. Ці дані підтверджують відео, які очевидці встигли знати на відео.

В Московській області стався вибух: відео

У кількох районах міста зникла електроенергія. Також не курсують тролейбуси.

Яка причина

За офіційними даними місцевої влади, на об'єкті "відбулося коротке замикання" та почалася пожежа. Нібито з ладу вийшов масляний вимикач на підстанції.

Адміністрація Подольська повідомила про підключення резервної схеми електропостачання.

Вибух стався на підстанції: відео

Вибухи в Росії: актуально

  • У Росії вранці 2 квітня заявили, що вперше від початку повномасштабної війни дрони атакували Татарстан. Там повідомляють, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи в Єлабузі та Нижньокамську.
  • До слова, щонайменше 7 російських НПЗ в першому кварталі 2024 року зупинили роботу через удари безпілотників, які запускають українські сили. Це призвело до втрати 7% потужностей від загального об'єму перероблення нафти в Росії.

Автор: Анастасія Лукашевська