У підмосковному Подольську прогримів вибух на підстанції, частина районів без світла
У Підмосков'ї стався вибух на підстанції поруч із залізничною станцією "Подольськ". Як наслідок, кілька районів міста залишилися без світла, зупинився електротранспорт.
Про вибух та проблеми з електропостачанням повідомили російські ЗМІ.
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Що відомо про вибухи
Повідомляють, що у Подольську Московської області прогримів вибух на підстанції, після чого там виникло сильне задимлення. Ці дані підтверджують відео, які очевидці встигли знати на відео.
В Московській області стався вибух: відео
У кількох районах міста зникла електроенергія. Також не курсують тролейбуси.
Яка причина
За офіційними даними місцевої влади, на об'єкті "відбулося коротке замикання" та почалася пожежа. Нібито з ладу вийшов масляний вимикач на підстанції.
Адміністрація Подольська повідомила про підключення резервної схеми електропостачання.
Вибух стався на підстанції: відео
Вибухи в Росії: актуально
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