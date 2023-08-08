Не просто збіг: у ГУР припускають, що Росія може бути причетна до вибухів у порту Туреччини

В українській розвідці планують перевірити всю інформацію щодо вибуху у порту Туреччини. Крім того, в ГУР припускають, що до інциденту може бути причетна Росія.

Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він наголосив, що події в порту Деріндже – "дуже дивні", передає 24 Канал.

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"Збіг? Не думаю"

Юсов наголосив, що особливо ретельно треба вивчити інформацію щодо ймовірної причетності кремлівського режиму до вибухів у Туреччині.

Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити й дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивною є ситуація — вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту путінського диктатора до Туреччини,

– заявив Юсов.

У розвідці також наголосили, що Туреччина є країною, яка активно займається питанням зернової угоди. Зокрема, саме уряд цієї країни чи не найбільше закликає Путіна відновити постачання українського зерна.

"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", – заявив Юсов.

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