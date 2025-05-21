Вибух пролунав у Харкові: ворог атакує Україну "Шахедами"

Харківська область зазнала атаки ударних БпЛА вночі 21 травня. У Харкові лунали вибухи.

Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 21 травня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 01:22 уночі 21 травня, через 5 хвилин сирени залунали й у самому Харкові. Повітряні сили попередили про небезпеку для міста від ударних дронів ворога.

Дрони-камікадзе літали над містом, і близько 3 ночі там почули вибухи. Написали про це місцеві спільноти у соціальних мережах та ЗМІ.

Станом на момент публікації докладної інформації про удар ворога не було.

Зауважимо, вдень 20 травня у Харкові пролунав вибух, як вже відомо, через влучання невстановленого безпілотника в лісосмугу Шевченківського району.

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